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В МИД заявили, что Зеленский «зашелся в истерике» из-за переговоров в Стамбуле

Захарова: Зеленский зашелся в хамской истерике в адрес делегации РФ в Стамбуле
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Heiko Becker/Reuters

Достигнутые в Стамбуле результаты переговоров раздосадовали некоторых людей в Киеве, тон задавал президент Украины Владимир Зеленский своими хамскими заявлениями в адрес российской делегации. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

Дипломат пояснила, что, как только завершился второй раунд переговоров, в офисе украинского президента «начали комментировать мероприятие с акцентом на отсутствие у России якобы стремлений к миру». Однако по заявлениям, которые звучали на Банковой, «чувствовалось, что достигнутые результаты кое-кого явно раздосадовали», указала Захарова.

«Тон задавал Зеленский. Он позволял себе оскорбительные, попросту хамские сентенции в адрес российской делегации, как всегда», — подчеркнула представитель российского МИД.

Захарова также напомнила, что и в первый раунд переговоров делегация РФ не устроила Зеленского, но предыдущая встреча ничему украинскую сторону не научила. Поэтому в этот раз украинский президент «опять зашелся в истерике» относительно российской делегации, резюмировала дипломат.

2 июня Зеленский назвал представителей российской делегации на переговорах в Стамбуле идиотами из-за их предложения о прекращении огня на два-три дня. Украинский президент подчеркнул, что не менял своей позиции о необходимости полного прекращения огня и указал, что российская сторона, якобы, не видит такой возможности.

Второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта прошел в Стамбуле 2 июня. Диалог проходил на русском языке и длился чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другу меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными. Главное о прошедшей встрече и ее итогах — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в РФ раскрыли, чем отличается российский меморандум от «хотелок» Украины.

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Переговоры о мире на Украине
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