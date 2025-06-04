Премьер Пакистана обратился к Путину с просьбой о помощи из-за конфликта с Индией

Шариф в письме к Путину попросил о содействии в конфликте с Индией

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в письме к президенту России Владимиру Путину попросил о содействии в разрешении конфликта с Индией. Об этом заявил помощник главы кабмина Пакистана Сейд Тарик Фатеми, передает ТАСС.

Он напомнил о вчерашней встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Я передал ему письмо от своего премьер-министра и обращение к его превосходительству господину Путину. Мы попросили все эти страны использовать свое влияние, чтобы Индия и Пакистан сели за стол переговоров и достигли мирного соглашения», — сказал Фатеми.

Индия начала военную операцию «Синдур» 6 мая. Она была направлена против инфраструктуры в Пакистане, которую в Нью-Дели охарактеризовали как «террористическую». Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что удары пришлись исключительно по гражданским объектам.

15 мая Индия и Пакистан продлили режим прекращения огня до 18 мая. Позже сухопутные силы Индии заявили, что у этого режима отсутствует дата окончания срока.

Ранее Пакистан и Индия договорились об отводе войск.