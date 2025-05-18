В Индии назвали бессрочным прекращение огня с Пакистаном

В ВС Индии заявили, что прекращение огня с Пакистаном является бессрочным

У режима прекращения огня между Индией и Пакистаном отсутствует дата окончания срока. Об этом сообщает газета Hindustan Times, ссылаясь на заявление сухопутных сил Индии.

«Пока стороны будут воздерживаться от враждебных актов <...>, конечного срока действия не будет», — сказано в заявлении.

14 мая Индия и Пакистан продлили режим прекращения огня до 18 мая.

В ночь на 10 мая Пакистан начал военную операцию против Индии под названием «Буньян-ум-Марсус» («Прочная стена»), заявив, что она стала ответом на удары Нью-Дели. Целями Исламабада стали авиабазы в индийском штате Джамму и Кашмир и ракетные объекты в Пенджабе. 12 мая стало известно, что Пакистан завершил эту операцию.

6 мая Индия начала военную операцию «Синдур» против инфраструктуры в Пакистане, которую в Нью-Дели охарактеризовали как «террористическую». Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что удары пришлись исключительно по гражданским объектам.

Обострение началось 22 апреля, когда в районе Пахалгама в контролируемом Индией Кашмире было совершено нападение на мирных жителей. Индия возложила ответственность за это на пакистанскую разведку. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Индии оценили роль российских систем С-400 в противостоянии с Пакистаном.