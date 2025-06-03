Песков прокомментировал вероятность звонка Путина Эрдогану

Песков: в графике Путина пока нет звонка Эрдогану

В ближайшие дни планов организовать телефонный разговор президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана нет. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что контакт лидеров государств возможно организовать по необходимости.

То же самое Песков сказал и по поводу звонка президенту США Дональду Трампу. Он добавил, что новый контакт глав государств после второго раунда переговоров в Стамбуле могут оперативно организовать, если потребуется.

Накануне в Стамбуле во дворце Чираган состоялся второй раунд прямых переговоров между Россией и Украиной, который длился чуть более часа.

Глава российской делегации помощник президента Владимир Мединский сообщил о передаче меморандума украинской стороне, состоящего из двух частей. Он отметил, что вторая часть документа содержит несколько предложений по прекращению огня.

После встречи Эрдоган выразил надежду, что в будущем в Турции удастся организовать переговоры с непосредственным участием президентов США, России и Украины. Он отметил, что Анкара продолжит прилагать усилия в этом направлении.

Ранее Мединский рассказал, на каком языке велись переговоры в Стамбуле.