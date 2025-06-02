Российско-украинские переговоры в Стамбуле начались

В Стамбуле начались переговоры России и Украины

В Стамбуле начался второй раунд переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщил ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что начало переговоров задерживается, так как возглавивший делегацию министр обороны Украины Рустем Умеров сперва отправился на встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

На переговорах во дворце Чираган представители двух стран, среди прочего, обменяются меморандумами, в которых будет представлено их видение урегулирования конфликта.

По данным Reuters, Украина хочет добиться полного прекращения огня, обмена пленными по формуле «все на все», получить гарантии безопасности от западных стран, отказаться от нейтрального статуса, получить замороженные российские активы для восстановления страны.

В российском МИД сообщали, что состав делегации будет таким же, как и во время предыдущей встречи.

Ранее сообщалось, что Украина готова сделать большие шаги к миру с РФ.