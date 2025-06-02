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Мединский рассказал, на каком языке велись переговоры в Стамбуле

Мединский: переговоры России и Украины велись на русском языке

Делегации России и Украины общались на русском языке во время второго раунда переговоров по урегулированию конфликта в Стамбуле. Об этом сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский, пишет ТАСС.

«Да, на русском», — сказал Мединский, отвечая на вопрос журналистов по итогам переговоров.

До этого Мединский анонсировал новый масштабный обмен пленными с Украиной. Он заявил, что Москва и Киев договорились передать друг другу не менее 1000 человек.

Кроме того, помощник президента РФ рассказал, что больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу «всех на всех».

Также Мединский по итогам переговоров в Стамбуле прокомментировал призыв украинской стороны вернуть детей. Он подчеркнул, что нет ни одного ребенка, похищенного Россией, есть только те, кого военные Вооруженных сил (ВС) РФ спасли. Он добавил, что переданный Украиной список из 339 фамилий детей для возвращения, и по каждой из них российская сторона будет отрабатывать.

Ранее Мединский заявил, что РФ предложила Украине «конкретное прекращение огня».

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Переговоры в Стамбуле
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