Самолет Зеленского вылетел в США

Самолет Зеленского вылетел из Ирландии и направляется в США

Самолет президента Украины Владимира Зеленского Airbus A319 вылетел в США, следует из данных FlightAware.

По данным ресурса, борт украинского лидера вечером в понедельник вылетел из польского аэропорта Ясенка в Ирландию, где остановился на несколько часов. Затем самолет вылетел в сторону базы Эндрюс американских ВВС.

По данным украинского издания «Страна», в США летит глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп открыт для возможной встречи с российским лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Прошедшие 2 июня переговоры на уровне делегаций президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал «великолепными». Турецкий лидер отметил, что гордится тем, что такие важные встречи проходят именно в Турции.

Второй раунд переговоров между РФ и Украиной по урегулированию конфликта состоялся в Стамбуле 2 июня. Встреча продлилась больше часа.

Ранее в Турции оценили планы Трампа по урегулированию на Украине.