В Турции оценили планы Трампа по урегулированию на Украине

Нацеленность президента США Дональда Трампа на урегулирование конфликта на Украине открывает «окно возможностей». Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, передает РИА Новости.

«Мы высоко оцениваем подход США к урегулированию конфликта. Решительность Трампа открывает окно возможностей в данном отношении», — сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства.

Накануне норвежское издание Steigan сообщило, что Трамп мог начать посредническую кампанию между Россией и Украиной под влиянием своих советников. По данным журналистов, американский лидер мог при этом руководствоваться некорректными убеждениями о конфликте, основанными на ошибочной интерпретации ситуации.

27 мая глава Белого дома заявил, что Россия без его участия столкнулась бы с «по-настоящему плохими вещами», а президент РФ Владимир Путин «играет с огнем». Он также обвинил Кремль в ударах по украинским городам. Его спецпосланник Кит Келлог же отметил, что слова Трампа стоит воспринимать как предупреждение о возможном ухудшении личных отношений с российским коллегой.

Ранее Трампа уличили в нежелании оказывать давление на Путина.