Эрдоган заявил о «великолепных» переговорах РФ и Украины

Эрдоган: второй раунд переговоров РФ и Украины в Стамбуле был великолепным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал «великолепным» второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле. Слова турецкого лидера приводит ТАСС.

«Это была действительно великолепная встреча», — высказался Эрдоган.

Он также оценил договоренности сторон об обмене пленными. По словам турецкого президента, речь идет действительно о больших цифрах.

Как сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский по итогам переговоров, потолок нового обмена пленными между Москвой и Киевом составит не менее 1000 человек с каждой стороны. Он не исключил, что возможно стороны передадут друг другу больше пленных.

Обмен больными и тяжелоранеными, по его словам, пройдет по принципу «всех на всех». По этой же формуле «всех на всех» состоится и обмен военнопленными в возрасте до 25 лет, отметил Мединский.

Ранее Эрдоган высказался о встрече Путина, Трампа и Зеленского в Турции.