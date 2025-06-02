В Белом доме заявили о готовности Трампа к трехсторонней встрече с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп открыт для возможной встречи с российским лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, но предпочитает видеть двусторонние переговоры о мире между Москвой и Киевом, заявил пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Об этом сообщает ТАСС.

Она подчеркнула, что Трамп хочет, чтобы Путин и Зеленский сели за стол переговоров. Ливитт добавила, что сегодня мы видели, как Россия и Украина «сделали это по призыву президента США».

Пресс-секретарь Белого дома не стала давать оценку прошедшему раунду российско-украинских переговоров в Стамбуле. Она подчеркнула, что позднее это сделает Трамп.

До этого глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что делегации России и Украины во время второго раунда переговоров в Стамбуле договорились продолжить подготовку к встрече на уровне лидеров.

Прошедшие 2 июня переговоры на уровне делегаций Эрдоган назвал «великолепными». Турецкий лидер отметил, что гордится тем, что такие важные встречи проходят именно в Турции.

Второй раунд переговоров между РФ и Украиной по урегулированию конфликта состоялся в Стамбуле 2 июня. Встреча продлилась больше часа.

Ранее было опубликовало полное заявление Мединского об итогах переговоров в Стамбуле.