На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

Слуцкий заявил, что второй этап переговоров РФ и Украины стал шагом на пути к миру

Слуцкий: второй раунд переговоров в Стамбуле стал еще одним этапом на пути к миру
close
Petrov Sergey/Global Look Press

Второй раунд переговоров России и Украины стал еще одним этапом на пути к мирному урегулированию. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в беседе с ТАСС.

«Получили развитие договоренности по продолжению масштабных обменов пленными. Больные и тяжелораненые будут обмениваться по принципу «всех на всех». Еще больше российских солдат вернутся на родину. И это уже важнейший итог», — сказал политик.

Второй раунд переговоров между Россией и Украиной по урегулированию конфликта состоялся в Стамбуле 2 июня.

Помощник Владимира Путина и глава российской переговорной группы Владимир Мединский заявил, что делегация РФ осталась довольна итогами второго раунда.

Он рассказал, что в ходе этих переговоров удалось договориться о новом масштабном обмене пленными. Он уточнил, что потолок обмена с каждой стороны составит не менее 1000 человек. При этом обмен больными и тяжелоранеными пройдет по принципу «всех на всех».

Также Мединский сообщил, что Россия предложила Украине «конкретное прекращение огня».

Ранее Эрдоган высказался о встрече Путина, Трампа и Зеленского в Турции.

Все новости на тему:
Переговоры в Стамбуле
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами