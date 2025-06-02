Слуцкий заявил, что второй этап переговоров РФ и Украины стал шагом на пути к миру

Слуцкий: второй раунд переговоров в Стамбуле стал еще одним этапом на пути к миру

Второй раунд переговоров России и Украины стал еще одним этапом на пути к мирному урегулированию. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в беседе с ТАСС.

«Получили развитие договоренности по продолжению масштабных обменов пленными. Больные и тяжелораненые будут обмениваться по принципу «всех на всех». Еще больше российских солдат вернутся на родину. И это уже важнейший итог», — сказал политик.

Второй раунд переговоров между Россией и Украиной по урегулированию конфликта состоялся в Стамбуле 2 июня.

Помощник Владимира Путина и глава российской переговорной группы Владимир Мединский заявил, что делегация РФ осталась довольна итогами второго раунда.

Он рассказал, что в ходе этих переговоров удалось договориться о новом масштабном обмене пленными. Он уточнил, что потолок обмена с каждой стороны составит не менее 1000 человек. При этом обмен больными и тяжелоранеными пройдет по принципу «всех на всех».

Также Мединский сообщил, что Россия предложила Украине «конкретное прекращение огня».

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