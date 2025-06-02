Мединский заявил, что Россия довольна итогами второго раунда переговоров

Российская сторона довольна итогами второго раунда переговоров с Украиной. Об этом заявил глава делегации РФ, советник президента России Владимир Мединский, пишет РИА Новости.

«Да», — ответил глава делегации на соответствующий вопрос представителей СМИ.

Второй раунд российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта состоялся в Стамбуле 2 июня. На них Россия предложила Украине ввести на два-три дня режим прекращения огня на отдельных участках фронта, чтобы командиры российских и украинских подразделений могли эвакуировать павших солдат.

Стороны также обменялись меморандумами об урегулировании и договорились о новом масштабном обмене пленными. Помимо этого, в формате «всех на всех» будут обменяны больные, тяжелораненые и пленные в возрасте до 25 лет.

Представитель министерства иностранных дел Турции Онджю Кечели заявил, что второй раунд переговоров делегаций России и Украины завершился «не негативно».

Ранее СМИ сообщали, что Мединский призвал Украину «не устраивать шоу для бездетных старушек».