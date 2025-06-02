В Турции рассказали, как завершились переговоры РФ и Украины в Стамбуле

МИД Турции: переговоры России и Украины в Стамбуле завершились не негативно

Второй раунд переговоров делегаций России и Украины, прошедший в Стамбуле, завершился «не негативно». Об этом заявил представитель министерства иностранных дел Турции Онджю Кечели, передает РИА Новости.

«Переговоры завершились не негативно, делегации обедают», — сказал дипломат.

2 июня во дворце Чираган в Стамбуле прошел второй раунд переговоров делегаций России и Украины. Планировалось, что стороны представят свои проекты меморандумов о прекращении огня. Как сообщил Reuters, украинский меморандум предполагает заморозку военных действий по линии фронта, полное прекращение огня не менее чем на месяц и полный обмен пленными.

Первый раунд переговоров состоялся 16 мая, так же в Стамбуле. В ходе предыдущей встречи стороны договорились обменяться планами по прекращению огня, осуществить обмен пленными военнослужащими в формате «1000 на 1000» и обсудили возможную встречу глав двух государств. 25 мая страны завершили обмен пленными.

Ранее Зеленский рассказал о своих ожиданиях от переговоров Украины и России в Стамбуле.