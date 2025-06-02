СМИ: Мединский назвал призыв Киева вернуть детей «шоу для европейских старушек»

Журналист Кэролл: Мединский призвал Украину не устраивать шоу для старушек

Помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский якобы фразой «не устраивайте шоу для бездетных европейских старушек» отреагировал на требование Украины вернуть детей. Об этом заявил журналист британского издания The Economist Оливер Кэрролл в соцсети Х.

«Не устраивайте бездетных шоу для сострадательных европейских старушек», — процитировал Кэролл якобы слова Мединского.

Также Кэролл утверждает, что представители России специально попросили американцев не присутствовать на втором раунде переговоров с Украиной в Стамбуле.

До этого глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что украинская делегация в ходе переговоров с представителями РФ в Стамбуле передала список детей, которых Киев требует вернуть. Ермак подчеркнул, что возвращение детей является неотъемлемой частью «справедливого и прочного мира», а также ключевым элементом доверия.

Политик отметил, что сейчас мяч находится на стороне России, и Украина ждет ответа. Он уточнил, что речь идет о «сотнях детей».

Второй раунд российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта состоялся в Стамбуле 2 июня.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, стороны, в частности, обменялись документами с условиями по урегулированию конфликта, а также договорились о новом обмене пленными.

Ранее в Турции рассказали, как завершились переговоры РФ и Украины в Стамбуле.