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Мединский заявил о передаче Украине российского меморандума по урегулированию конфликта

Мединский: Россия передала Украине проект меморандума по урегулированию
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

На сегодняшних переговорах в Стамбуле российская делегация передала украинской проект меморандума по урегулированию. Об этом заявил глава делегации РФ, советник президента России Владимир Мединский, пишет РИА Новости.

По его словам, российский меморандум «подробный и проработанный». Украина взяла его на изучение, отметил Мединский.

Второй раунд российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта состоялся в Стамбуле 2 июня. Встреча продлилась больше часа и на данный момент завершена.

Украинский министр обороны Рустем Умеров сообщил, что Украина предложила провести новую встречу с российской делегацией в период с 20 по 30 июня. По его словам, Киев в течение недели изучит меморандум, представленный делегацией России в ходе переговоров в Стамбуле.

Портал Axios со ссылкой на украинского чиновника написал, что российский меморандум об урегулировании предполагает вывод украинской армии с территории Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей перед прекращением боевых действий.

Ранее газета Financial Times опубликовала текст меморандума Украины.

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Переговоры в Стамбуле
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