СМИ опубликовали текст меморандума Украины

В сети опубликовали текст меморандума, разработанного Украиной. Документ выложил журналист газеты Financial Times Кристофер Миллер в соцсети X.

Киев предлагает полное прекращение огня — это необходимо для продолжения переговоров, следует из документа. Также Украина требует вернуть детей и обменять всех заложников, гарантии безопасности. Обсуждать территории сторона намерена только после прекращения огня.

Украина отказывается соблюдать нейтралитет в вопросе вступления в НАТО и Евросоюз, а также ограничения на численность Вооруженных сил и запрет на размещение иностранных войск. Киев предлагает начать режим тишины с 30-дневного перемирия с возможностью его продления. А согласовать условия окончания конфликта могли бы лидеры стран на личной встрече, говорится в меморандуме.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская и украинская делегации на переговорах в Стамбуле обменялись документами по урегулированию конфликта и готовят новый обмен пленными.

По словам главы офиса президента Украины Андрея Ермака, украинская делегация передала в ходе встречи с представителями России список детей, которых Киев требует вернуть в республику. Он утверждает, что речь идет о «сотнях детей».

Ранее сообщалось, что Украина готова сделать большие шаги к миру с РФ.