СМИ анонсировали третий раунд переговоров между РФ и Украиной

Делегации России и Украины проведут третий раунд переговоров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Третий раунд будет. В течение какого-то времени», — сказал собеседник агентства.

При этом РИА Новости со ссылкой на турецкий дипломатический источник сообщило, что в настоящее время никаких конкретных договоренностей по очередной встрече делегаций России и Украины нет.

2 июня во дворце Чираган в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров делегаций России и Украины. Планировалось, что стороны представят свои проекты меморандумов о прекращении огня. Как сообщил Reuters, украинский меморандум предполагает заморозку военных действий по линии фронта, полное прекращение огня не менее чем на месяц и полный обмен пленными.

По словам главы офиса президента Украины Андрея Ермака, украинская делегация передала в ходе встречи с представителями России список детей, которых Киев требует вернуть в республику. По его словам, речь идет о «сотнях детей».

Представитель министерства иностранных дел Турции Онджю Кечели заявил, что второй раунд переговоров делегаций России и Украины завершился «не негативно». Дипломат отметил, что после встречи переговорщики ушли на обед.

Ранее стала известна тема обсуждений на российско-украинских переговорах в Стамбуле.