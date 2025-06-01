СМИ показали документ, который Киев представит в Стамбуле. Главное о встрече 2 июня

Делегация РФ во главе с Мединским прилетела в Стамбул на переговоры с Киевом

2 июня в Турции начнется второй раунд прямых переговоров между Москвой и Киевом. Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским уже прибыла в Стамбул. Стороны представят свои проекты меморандумов о прекращении огня. Как сообщает Reuters, украинский вариант предполагает заморозку военных действий по линии фронта, полное прекращение огня не менее чем на месяц и полный обмен пленными. Что еще известно о грядущей встрече — в материале «Газеты.Ru».

Время и место встречи

Российско-украинские переговоры намечены на 2 июня 2025 года, они пройдут во дворце Чираган в Стамбуле и обещают стать важным этапом в усилиях по урегулированию украинского конфликта.

«Переговоры между делегациями Украины и России планируются завтра в 13:00 во дворце Чираган», — сообщил источник ТАСС в МИД Турции.

Дворец Чираган находится в районе Бешикташ в Стамбуле. Он расположен на европейской стороне Босфора и выходит окнами на азиатскую сторону. Построен в 19 веке.

Кто участвует

Инициатором встречи выступила российская сторона. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил участие украинцев, подчеркнув, что делегацию возглавит министр обороны Рустем Умеров.

С российской стороны также выражена готовность к конструктивному диалогу. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова представить меморандум с ключевыми элементами, направленными на преодоление коренных причин конфликта.

«Наша делегация во главе с В.Р. Мединским готова представить этот меморандум делегации Украины и дать необходимые пояснения в ходе второго раунда возобновленных прямых переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня», — заявил министр.

В МИД сообщили, что состав делегации будет таким же, как и во время предыдущей встречи.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Состав украинской делегации будет расширен с 12 до 14 человек, говорится в указе президента Владимира Зеленского.

Согласно документу, в список делегации впервые вошли замначальника Генштаба ВСУ Евгений Острянский, сотрудник Генштаба ВСУ Андрей Фомин и сотрудник Рады Юрий Ковбаса. Участник первого раунда переговоров Алексей Маловацкий исчез из списка.

Представители США и Европы будут участвовать во встрече как международные посредники. Президент США Дональд Трамп выразил поддержку усилиям обеих сторон по поиску мирного решения, призвав к продолжению переговоров.

Российская делегация прибыла в Стамбул для участия в переговорах вечером 1 июня. Мединский заявил, что все комментарии будут сделаны в день встречи — 2 июня.

Меморандум Украины

Агентство Reuters опубликовало полное содержание украинского меморандума о прекращении огня, который Киев планирует обсуждать 2 июня.

Документ разделен на пять параграфов: «Ключевые принципы соглашения и процесса переговоров», «Согласование прекращения огня и повестки встречи лидеров», «Прекращение огня», «Меры по укреплению доверия», «Встреча лидеров».

Среди «принципов соглашения и процесса переговоров» названы следующие:

— Остановка боевых действий на 30 дней и мониторинг режима прекращения огня «под руководством США при участии третьих стран».

«Полное и безоговорочное прекращение огня в небе, на суше и на море как необходимый фон и предпосылка для мирных переговоров», — гласит документ.

— После наступления «режима тишины» должен произойти полный обмен пленными — «всех на всех». Затем предлагается вернуть на родину украинских детей, вывезенных на территорию, контролируемую Россией.

— Следующие принципы — «недопущение повторной агрессии», «гарантии безопасности» для Украины и участие международного сообщества в переговорах.

— Киев отказывается от сохранения нейтралитета : допускается возможность присоединения к ЕС, вступление в НАТО «зависит от консенсуса внутри альянса». «Не могут быть наложены ограничения на численность, дислокацию или другие параметры ВСУ», — говорится в тексте. Кроме того, в документе говорится о запрете ограничивать размещение иностранных войск на Украине.

— «Линия соприкосновения является отправной точкой для переговоров», при этом международное сообщество не признает контроль РФ над территориями , утраченными Украиной с февраля 2014 года. Вопросы территорий обсуждаются только после прекращения огня.

— Документ предусматривает поэтапное и частичное снятие санкций с России с возможностью возобновить их. Активы России используются для восстановления Украины или «остаются замороженными до выплаты репараций».

Следующий шаг — личная встреча президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. Лидеры должны будут согласовать «ключевые аспекты окончательного мирного урегулирования», в том числе гарантии безопасности, территориальные вопросы и окончательное мирное соглашение.

Украинские официальные лица заявили, что уже отправили документ Москве.

Российский меморандум будет представлен непосредственно в Стамбуле, сообщал МИД РФ.

Еще летом 2024 года Путин представил свой список требований к Украине для завершения конфликта: вывод украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей (в том числе тех, которые армия РФ пока не контролирует); признание этих регионов, а также Крыма и Севастополя российскими на международном уровне; отмена санкций; демилитаризация и денацификация Украины.

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Как прошел первый раунд

Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.