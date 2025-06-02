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Украина изучит российский меморандум об урегулировании конфликта

Умеров: Киев в течение недели изучит предоставленный Россией меморандум
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Depositphotos

Правительство Украины в течение недели изучит меморандум, представленный делегацией России в ходе переговоров в Стамбуле. Об этом заявил украинский министр обороны Рустем Умеров, передает РИА Новости.

«Во время сегодняшней дискуссии россияне передали свой документ нашей делегации, наши команды будут иметь неделю на изучение документов, после чего мы сможем скоординировать дальнейшие шаги», — сказал глава украинского оборонного ведомства на пресс-конференции по итогам переговоров.

Представитель МИД Украины Георгий Тихий добавил, что Киев обязательно поделится реакцией на представленный документ.

Второй раунд российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта состоялся в Стамбуле 2 июня. Встреча продлилась больше часа и на данный момент завершена.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская и украинская делегации на переговорах в Стамбуле обменялись документами по урегулированию конфликта и готовят новый обмен пленными.

Ранее Украина предложила провести еще одни переговоры с Россией до конца июня.

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