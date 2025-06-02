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Axios: меморандум РФ предполагает вывод ВСУ из четырех новых регионов России

Axios: Россия в меморандуме требует вывода украинских войск из новых регионов
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Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanized Brigade/AP

Российский меморандум об урегулировании предполагает вывод украинской армии с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей перед прекращением боевых действий. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на украинского чиновника.

«Позиция России, изложенная в меморандуме, остается «обычной» и включает требования о выводе войск из регионов Украины, на которые претендует Россия», — говорится в материале.

Второй раунд российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта состоялся в Стамбуле 2 июня. Встреча продлилась больше часа и на данный момент завершена.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская и украинская делегации на переговорах в Стамбуле обменялись документами по урегулированию конфликта и готовят новый обмен пленными.

Ранее в США назвали условие для урегулирования конфликта на Украине.

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