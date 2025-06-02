На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

Украина предложила провести новый раунд переговоров с Россией до конца июня

Умеров: Украина предложила провести новый раунд переговоров с РФ с 20 по 30 июня
close
Leonhard Foeger/Reuters

Украина предложила провести новую встречу с российской делегацией в период с 20 по 30 июня. Об этом заявил украинский министр обороны Рустем Умером, пишет ТАСС.

«Мы предложили провести встречу до конца месяца, с 20 по 30 июня», — сказал он на пресс-конференции.

Второй раунд российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта состоялся в Стамбуле 2 июня. Встреча продлилась больше часа и на данный момент завершена.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская и украинская делегации на переговорах в Стамбуле обменялись документами по урегулированию конфликта и готовят новый обмен пленными.

По словам главы офиса президента Украины Андрея Ермака, украинская делегация передала в ходе встречи с представителями России список детей, которых Киев требует вернуть в республику. Он утверждает, что речь идет о «сотнях детей».

Представитель министерства иностранных дел Турции Онджю Кечели заявил, что второй раунд переговоров делегаций России и Украины завершился «не негативно».

Ранее Reuters опубликовал текст украинского меморандума о прекращении огня.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами