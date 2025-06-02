Украина предложила провести новый раунд переговоров с Россией до конца июня

Умеров: Украина предложила провести новый раунд переговоров с РФ с 20 по 30 июня

Украина предложила провести новую встречу с российской делегацией в период с 20 по 30 июня. Об этом заявил украинский министр обороны Рустем Умером, пишет ТАСС.

«Мы предложили провести встречу до конца месяца, с 20 по 30 июня», — сказал он на пресс-конференции.

Второй раунд российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта состоялся в Стамбуле 2 июня. Встреча продлилась больше часа и на данный момент завершена.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская и украинская делегации на переговорах в Стамбуле обменялись документами по урегулированию конфликта и готовят новый обмен пленными.

По словам главы офиса президента Украины Андрея Ермака, украинская делегация передала в ходе встречи с представителями России список детей, которых Киев требует вернуть в республику. Он утверждает, что речь идет о «сотнях детей».

Представитель министерства иностранных дел Турции Онджю Кечели заявил, что второй раунд переговоров делегаций России и Украины завершился «не негативно».

Ранее Reuters опубликовал текст украинского меморандума о прекращении огня.