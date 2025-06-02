Стала известна тема обсуждений на российско-украинских переговорах в Стамбуле

Россия и Украина в рамках переговоров в Стамбуле подробно обсудили обмены между сторонами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Он подчеркнул, что о результатах переговоров будет объявлено официально.

До этого сообщалось, что переговоры России и Украины в Стамбуле завершились.

2 июня во дворце Чираган в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров делегаций России и Украины. Стороны представили свои проекты меморандумов о прекращении огня. Как сообщил Reuters, украинский меморандум предполагает заморозку военных действий по линии фронта, полное прекращение огня не менее чем на месяц и полный обмен пленными.

Первый раунд переговоров состоялся 16 мая, также в Стамбуле. В ходе предыдущей встречи стороны договорились обменяться планами по прекращению огня, осуществить обмен пленными военнослужащими в формате «1000 на 1000» и обсудили возможную встречу глав двух государств. 25 мая страны завершили обмен пленными.

Ранее Зеленский рассказал о своих ожиданиях от переговоров Украины и России в Стамбуле.