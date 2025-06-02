На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

Зеленский рассказал о своих ожиданиях от переговоров Украины и России в Стамбуле

Зеленский: ожидаем от встречи в Стамбуле прекращения огня и переговоров лидеров
close
Владимир Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от российско-украинских переговоров, которые 2 июня проходят в Стамбуле, договоренностей по прекращению огня. Об этом политик написал в своем Telegram-канале в посте, посвященном его встрече с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо.

«Ожидаем от сегодняшней встречи в Стамбуле реального результата: прекращения огня, обмена пленными, возвращения [перемещенных] детей и встречи на уровне лидеров», — сказал глава Украины.

Также Зеленский поблагодарил власти и народ Финляндии за оказанную Украине помощь.

2 июня во дворце Чираган в Стамбуле проходит второй раунд переговоров по урегулированию украинского кризиса. К обсуждению присоединился глава МИД Турции Хакан Фидан, он выступил с приветственной речью. В ходе встречи представители Украины и России обсудят предложенные друг другом меморандумы о мирном урегулировании украинского конфликта. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее была названа причина задержки переговоров РФ и Украины в Турции.

Все новости на тему:
Переговоры в Стамбуле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами