Зеленский рассказал о своих ожиданиях от переговоров Украины и России в Стамбуле

Зеленский: ожидаем от встречи в Стамбуле прекращения огня и переговоров лидеров

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от российско-украинских переговоров, которые 2 июня проходят в Стамбуле, договоренностей по прекращению огня. Об этом политик написал в своем Telegram-канале в посте, посвященном его встрече с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо.

«Ожидаем от сегодняшней встречи в Стамбуле реального результата: прекращения огня, обмена пленными, возвращения [перемещенных] детей и встречи на уровне лидеров», — сказал глава Украины.

Также Зеленский поблагодарил власти и народ Финляндии за оказанную Украине помощь.

2 июня во дворце Чираган в Стамбуле проходит второй раунд переговоров по урегулированию украинского кризиса. К обсуждению присоединился глава МИД Турции Хакан Фидан, он выступил с приветственной речью. В ходе встречи представители Украины и России обсудят предложенные друг другом меморандумы о мирном урегулировании украинского конфликта. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее была названа причина задержки переговоров РФ и Украины в Турции.