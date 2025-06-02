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СМИ сообщили об интересной детали в поведении Умерова на переговорах в Стамбуле

Умеров не воспользовался устройством перевода во время речи Фидана в Стамбуле
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Pool/Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Министр обороны Украины Рустем Умеров на переговорах с делегацией РФ не воспользовался устройством синхронного перевода во время вступительной речи министра иностранных дел Турции Хакана Фидана. Об этом пишет РИА Новости.

Второй раунд российско-украинских переговоров в Стамбуле начался примерно в 14:40 мск. Изначально планировалось, что они стартуют в 13:00 мск. Но, по данным издания «Страна.ua», сперва возглавивший делегацию Киева Умеров отправился на встречу с Фиданом. По этой причине начало переговоров задержалось более чем на час.

Ожидается, что во время обсуждения делегации Москвы и Киева представят друг другу свои версии меморандума об условиях прекращения огня. Как писало агентство Reuters, подготовленный Украиной документ предполагает заморозку конфликта по линии фронта и остановку боевых действий не менее чем на месяц. Кроме того, Киев предлагает осуществить обмен пленными по формуле «все на все».

Журналисты AFP со ссылкой на источник в украинской делегации сообщили, что Киев готов предпринять большие шаги ради прогресса в переговорах с Москвой. В связи с этим его представители призвали российских переговорщиков отказаться от ультиматумов во время обсуждения урегулирования.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский рассказал об ожиданиях от переговоров в Турции.

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Переговоры в Стамбуле
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