Стало известно о готовности Киева к большим шагам в рамках переговоров о мире

Киев готов предпринять большие шаги, чтобы добиться прогресса в достижении мира с Москвой. Об этом сообщил источник Agence France-Presse (AFP) в украинской делегации на переговорах в Стамбуле, пишет турецкая газета Hurriyet.

«Источник <...> заявил, что киевское руководство готово сделать «большие шаги к миру», — отмечается в материале.

В нем подчеркивается, что представители Киева в преддверии встречи в Стамбуле призвали российских переговорщиков воздержаться от ультиматумов во время обсуждения.

16 мая в Турции состоялся первый раунд прямых переговоров РФ и Украины. Тогда стороны договорились осуществить обмен пленными по формуле «1000 на 1000» и подготовить планы по прекращению огня.

Впоследствии российская сторона предложила Киеву провести вторую встречу 2 июня в Стамбуле. Ее начало было запланировано на 13:00 мск. На место проведения переговоров уже прибыли делегации Украины и Турции. Представители РФ также выехали ко дворцу Чираган, где пройдет встреча.

Ожидается, что в ходе обсуждения стороны представят друг другу свои версии меморандума о прекращении огня. Как писало агентство Reuters, подготовленный Украиной документ предусматривает замораживание конфликта по линии фронта и полное прекращение боевых действий как минимум на месяц. Также в Киеве требуют от Москвы провести полный обмен пленными.

Ранее журналисты узнали о планах главы МИД Турции принять участие в российско-украинских переговорах.