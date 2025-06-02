Названа причина задержки переговоров РФ и Украины в Турции

Начало переговоров представителей Москвы и Киева в Стамбуле задерживается, так как возглавивший делегацию министр обороны Украины Рустем Умеров сперва отправился на встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

По словам журналистов, российско-украинские переговоры должны были стартовать еще час и 20 минут назад.

В материале уточняется, что Умеров и Фидан уже завершили свою беседу. Поэтому ожидается, что встреча делегаций РФ и Украины начнется в ближайшее время.

Очередной раунд переговоров между представителями Москвы и Киева должен состояться 2 июня в Стамбуле. Начало встречи было запланировано на 13:00 (совпадает с мск). На место проведения переговоров — во дворец Чираган — уже прибыли делегации Украины и Турции. Российская делегация также выехала к месту проведения встречи.

В ходе обсуждения стороны собираются представить друг другу свои версии меморандума об условиях прекращения огня. Как писало агентство Reuters, Киев включил в документ пункты о заморозке конфликта по текущей линии фронта и полной остановке боевых действий как минимум на месяц. Кроме того, украинские власти требуют осуществить полный обмен пленными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее журналисты сообщили о готовности Украины предпринять большие шаги ради прогресса в переговорах о мире с РФ.