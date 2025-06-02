Российская делегация выехала из отеля на переговоры с Украиной в Стамбуле

Заместитель главы министерства иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков, заместитель министра обороны Александр Фомин выдвинулись из отеля на переговоры с Украиной в Стамбуле. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

До этого сообщалось, что отель российской делегации в Стамбуле превратился в штаб. По словам журналистов, здесь целый день стоят машины с дипломатическими номерами, а российские дипломаты то уезжают, то приезжают вновь.

2 июня во дворце Чираган в Стамбуле состоится второй раунд переговоров делегаций России и Украины. Стороны представят свои проекты меморандумов о прекращении огня. Как сообщил Reuters, украинский меморандум предполагает заморозку военных действий по линии фронта, полное прекращение огня не менее чем на месяц и полный обмен пленными.

Первый раунд переговоров состоялся 16 мая, так же в Стамбуле. В ходе предыдущей встречи стороны договорились обменяться планами по прекращению огня, осуществить обмен пленными военнослужащими в формате «1000 на 1000» и обсудили возможную встречу глав двух государств. 25 мая страны завершили обмен пленными.

Ранее турецкие эксперты спрогнозировали третий раунд переговоров по Украине.