Часть делегации Украины приехала на переговоры в военной форме

Несколько членов делегации Украины приехали на переговоры с российской стороной в Стамбуле в военной форме. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Отмечается, что в украинском кортеже, который заехал на территорию дворца Чираган, где запланированы переговоры, можно было заметить несколько человек в полевой форме.

До этого источник РИА Новости назвал маловероятным заявление России перед переговорами с Украиной в Стамбуле.

2 июня во дворце Чираган в Стамбуле состоится второй раунд переговоров делегаций России и Украины. Стороны представят свои проекты меморандумов о прекращении огня. Как сообщил Reuters, украинский меморандум предполагает заморозку военных действий по линии фронта, полное прекращение огня не менее чем на месяц и полный обмен пленными.

Первый раунд переговоров состоялся 16 мая, так же в Стамбуле. В ходе предыдущей встречи стороны договорились обменяться планами по прекращению огня, осуществить обмен пленными военнослужащими в формате «1000 на 1000» и обсудили возможную встречу глав двух государств. 25 мая страны завершили обмен пленными.

Ранее турецкие эксперты спрогнозировали третий раунд переговоров по Украине.