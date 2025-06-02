Эксперты из Турции прогнозируют, что РФ и Украина договорятся о новой встрече

ТАСС: турецкие эксперты прогнозируют третий раунд переговоров по Украине

Турецкие эксперты по вопросам безопасности прогнозируют, что по итогам сегодняшних переговоров в Турции Россия и Украина договорятся об их продолжении. Об этом сообщил ТАСС.

Конкретных результатов по окончательному урегулированию пока ожидать не следует, заявил агентству ведущий турецкий эксперт по вопросам безопасности Джошкун Башбуг.

По его мнению, делегации РФ и Украины обменяются меморандумами, обсудят некоторые детали и договорятся о третьем раунде.

«Не стоит рассчитывать на серьезные результаты, но возможны промежуточные решения, в том числе по продолжению обмена пленными», — сказала ТАСС эксперт по международной безопасности Джанан Терджан.

Такого же мнения придерживается эксперт по международным вопросам телеканала NTV Мете Чубукчу.

2 июня в Стамбуле пройдет второй раунд переговоров по урегулированию украинского кризиса. Делегации России и Украины уже прибыли в Турцию. Встреча состоится во дворце Чираган.

Ранее в МИД РФ заявили о попытках Украины создать «максимальное напряжение» перед переговорами.