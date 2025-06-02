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Источник назвал маловероятным заявление России перед переговорами с Украиной в Стамбуле

РИА: заявление делегации России перед переговорами с Украиной маловероятно
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Маловероятно, что российская делегация сделает заявление перед переговорами с представителями Украины в Стамбуле. Об этом сообщил РИА Новости осведомленный источник.

«Заявлений делегации перед переговорами не ожидается», — сказал собеседник агентства.

2 июня во дворце Чираган в Стамбуле состоится второй раунд переговоров делегаций России и Украины. Представители обеих стран уже прибыли в турецкий город. Стороны представят свои проекты меморандумов о прекращении огня. Как сообщил Reuters, украинский меморандум предполагает заморозку военных действий по линии фронта, полное прекращение огня не менее чем на месяц и полный обмен пленными.

Первый раунд переговоров состоялся 16 мая, так же в Стамбуле. В ходе предыдущей встречи стороны договорились обменяться планами по прекращению огня, осуществить обмен пленными военнослужащими в формате «1000 на 1000» и обсудили возможную встречу глав двух государств. 25 мая страны завершили обмен пленными.

Ранее к месту проведения российско-украинских переговоров в Стамбуле прибыла полиция.

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Переговоры в Стамбуле
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