Участник российской делегации оценил влияние атак Киева на переговоры в Стамбуле

Фомин о влиянии атак Киева на контакты в Стамбуле: переговоры будут проведены

Член переговорной группы РФ, заместитель министра обороны Александр Фомин прокомментировал влияние украинских атак по территории России на проведение контактов в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости.

«Переговоры будут проведены», — заявил Фомин журналистам на соответствующий вопрос.

1 июня стало известно, что дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) впервые атаковали Сибирь. По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, главной целью противника стала военная часть в поселке Средний.

Уточняется, что БПЛА взлетали из фур, припаркованных на трассе. Некоторые участники терактов уже задержаны, подчеркнули в Минобороны России.

Помимо атаки в Иркутской области, украинцы также ударили по военным аэродромам в Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. По данным российского оборонного ведомства, из-за атак по военным объектам в Иркутской и Мурманской областях произошло возгорание авиатехники. На данный момент оно ликвидировано. Инцидент расследует военная прокуратура.

Ранее на видео сняли одну из фур с дронами ВСУ, которая взорвалась по пути.