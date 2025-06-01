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Расследованием атак украинских БПЛА на аэродромы РФ занялась военная прокуратура

Военные прокуроры выехали на места атак украинских БПЛА в пяти регионах РФ
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Inna Varenytsia/Reuters

Военные прокуроры выехали на места атак беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Амурской, Ивановской, Рязанской, Мурманской и Иркутской областях. Об этом сообщила Главная военная прокуратура РФ.

«В связи с осуществленной сегодня атакой на военные объекты <…> военные прокуроры выехали на места происшествий, где ими организованы надзорные мероприятия», — говорится в сообщении прокуратуры.

1 июня ВСУ совершили атаку на военные аэродромы в пяти регионах России. По данным Минобороны, целями противника стали объекты в Иркутской, Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все террористические атаки были отражены.

Как уточнили в ведомстве, из-за атак на аэродромы в Иркутской и Мурманской областях произошло возгорание авиатехники. На данный момент оно ликвидировано.

Как стало известно, беспилотники запускали с территории неподалеку от аэродромов. Пострадавших среди военнослужащих и гражданского персонала нет. Некоторые участники терактов задержаны.

Ранее на видео сняли одну из фур с дронами ВСУ, которая взорвалась по пути.

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Атаки БПЛА на Россию
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