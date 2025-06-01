Дроны ВСУ впервые атаковали Сибирь. Они вылетали из фуры, чтобы ударить по аэродрому

Дроны ВСУ впервые атаковали Сибирь, целью стала военная часть в поселке Средний Иркутской области. БПЛА взлетали из фур, припаркованных на трассе. Некоторые участники терактов уже задержаны, заявили в Минобороны России. Помимо атаки в Иркутской области, украинцы также атаковали аэродромы в Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Что произошло

Украинские беспилотники в первый день лета впервые атаковали Сибирь. Целью атаки стала военная часть в поселке Средний Иркутской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Игорь Кобзев.

«На данный момент известно, что это была атака дронов на военную часть в поселке Средний. Первая в Сибири. Один сброс был на старое здание в Новомальтинске. Точное число БПЛА пока не подсчитано», — написал Кобзев.

По предварительной информации, пострадавших нет.

На место стянули оперативные и силовые службы, создан оперативный штаб.

Кобзев выехал в Усольский район и призвал не поднимать волну дезинформации и верить только проверенным данным, а также попросил не выкладывать в соцсети и не делиться ни с кем видео и фото, где снята работа сил ПВО.

На видео с места событий, которое опубликовал Кобзев, виден дым от пожара — это горят остатки дронов.

Откуда запустили БПЛА

По словам губернатора, дроны запускались из фуры. «Источник, откуда были выпущены дроны, уже блокирован», — уточнил политик.

По информации Telegram-канала «Осторожно, новости», СБУ сначала переправила в Россию FPV-дроны, а впоследствии — «мобильные домики» для их хранения. Беспилотники установили под крыши этих «домиков», спрятанных в грузовых авто. Крышки были открыты дистанционно для атак.

Атакованный поселок Средний находится примерно в 18 км от города Усолье-Сибирское. Расстояние от Иркутска до него — 75 км.

Сотрудники силовых ведомств работают с водителем фуры после атаки в поселке Средний, пишет «Интерфакс».

Как сообщает Baza, предположительно, один из грузовиков, перевозивших БПЛА, не доехал до пункта назначения в Амурской области и взорвался. Фура загорелась на 1429 километре трассы Чита – Хабаровск, возле поселка Серышево. Водитель погиб.

Рядом с Серышево находится аэродром «Украинка» — его не атаковали.

Аналогичным образом был атакован Оленегорск в Мурманской области: беспилотники тоже были спрятаны в кузове фур и начали атаку, когда водители припарковали грузовики. При этом дальнобойщики могли не знать, какой груз они перевозят.

Операция «Паутина»

Минобороны РФ назвало атаку «терактом». В ведомстве подчеркнули, что жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет, а атаки на военные аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отражены.

В министерстве добавили, что несколько единиц авиатехники загорелись. Кроме того, сообщается о задержании «некоторых участников терактов».

«Украинская правда» пишет, что операция под названием «Паутина» готовилась больше полутора лет, и ее якобы контролировал лично президент Владимир Зеленский. Непосредственной реализацией занимался глава СБУ Василий Малюк.

По данным газеты, Киеву якобы удалось поразить самолеты российской стратегической авиации на базе «Белая» в Иркутской области, базе «Дягилево» в Рязанской области, базе «Оленья» в Мурманской области и базе «Иваново» в Ивановской области.

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Атаки произошли на фоне подготовки ко второму раунду переговоров российской и украинской делегаций. Встречу планируется провести 2 июня в 13:00 во дворце Чираган в Стамбуле.

Российская делегация уже отправилась в Турцию.