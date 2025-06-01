На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

Мединский рассказал, когда прокомментирует российский проект меморандума

Мединский: все комментарии по проекту меморандума будут сделаны 2 июня
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что все комментарии по проекту меморандума по урегулированию с Украиной будут в понедельник, 2 июня. Об этом сообщает телеканал «Россия 1».

«Все завтра подробно расскажем», — заявил Мединский.

Таким образом он ответил на вопрос о российском проекте меморандума.

До этого агентство Reuters раскрыло полное содержание украинского меморандума о прекращении огня. Киев планирует представить документ в рамках переговоров с российской стороной в Стамбуле 2 июня.

Документ предполагает необходимость встречи лидеров двух стран для согласования ключевых аспектов окончательного мирного урегулирования конфликта.

Также сообщалось, что делегация России вылетела в Стамбул, чтобы принять участие в переговорах с Украиной в понедельник, 2 июня.

Первые за три года прямые российско-украинские переговоры прошли 16 мая в Стамбуле, их провели по инициативе президента Владимира Путина. Встреча продлилась около двух часов, по ее итогам стороны договорились обменяться пленными в формате «1000 на 1000» и представить планы по прекращению огня.

Ранее Украину предупредили о «ловушке» России на переговорах в Стамбуле.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами