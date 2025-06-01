Мединский рассказал, когда прокомментирует российский проект меморандума

Мединский: все комментарии по проекту меморандума будут сделаны 2 июня

Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что все комментарии по проекту меморандума по урегулированию с Украиной будут в понедельник, 2 июня. Об этом сообщает телеканал «Россия 1».

«Все завтра подробно расскажем», — заявил Мединский.

Таким образом он ответил на вопрос о российском проекте меморандума.

До этого агентство Reuters раскрыло полное содержание украинского меморандума о прекращении огня. Киев планирует представить документ в рамках переговоров с российской стороной в Стамбуле 2 июня.

Документ предполагает необходимость встречи лидеров двух стран для согласования ключевых аспектов окончательного мирного урегулирования конфликта.

Также сообщалось, что делегация России вылетела в Стамбул, чтобы принять участие в переговорах с Украиной в понедельник, 2 июня.

Первые за три года прямые российско-украинские переговоры прошли 16 мая в Стамбуле, их провели по инициативе президента Владимира Путина. Встреча продлилась около двух часов, по ее итогам стороны договорились обменяться пленными в формате «1000 на 1000» и представить планы по прекращению огня.

Ранее Украину предупредили о «ловушке» России на переговорах в Стамбуле.