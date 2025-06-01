СМИ опубликовали текст меморандума Украины о прекращении огня

Агентство Reuters раскрыло полное содержание украинского меморандума о прекращении огня. Киев планирует представить документ в рамках переговоров с российской стороной в Стамбуле 2 июня.

В меморандуме предлагается полное и безусловное прекращение огня в воздухе, на суше и на море, что станет предпосылкой для мирных переговоров.

В качестве меры по укреплению доверия предлагается провести обмен пленными «всех на всех».

Также документ предполагает «недопущение повторной агрессии» через восстановление «постоянной основы для прочного мира и безопасности»; гарантии безопасности для Украины и участие международного сообщества в переговорах.

В меморандуме также упоминается отказ Киева от сохранения нейтралитета. Предполагается возможность вступления Украины в Евросоюз, а также в Североатлантический альянс в зависимости от консенсуса внутри альянса.

Документ предполагает, что международное сообщество не признает контроль российской стороны над утраченными с февраля 2014 года украинскими территориями, а линия соприкосновения является отправной точкой для переговоров. Все территориальные вопросы будут обсуждаться только после полного прекращения огня.

Также в меморандуме упоминается о частичном, поэтапном снятии рестрикций с России с дальнейшей возможностью их возобновления.

Документ предполагает необходимость встречи лидеров двух стран для согласования ключевых аспектов окончательного мирного урегулирования конфликта.

До этого сообщалось, что делегация России вылетела в Стамбул, чтобы принять участие в переговорах с Украиной в понедельник, 2 июня.

Ранее Украину предупредили о «ловушке» России на переговорах в Стамбуле.