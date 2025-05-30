Российская делегация отправилась в Стамбул. Переговоры с Украиной состоятся 2 июня

Кремль: делегация от РФ обсудит меморандум по Украине во втором раунде переговоров

Российская делегация отправилась в Турцию для проведения второго раунда переговоров по Украине, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. К продолжению диалога дипломаты будут готовы утром в понедельник, 2 июня. Как уточнил пресс-секретарь президента, стороны обсудят проекты меморандумов России и Украины с их видением прекращения огня. Что известно о продолжении переговорного процесса — в материале «Газеты.Ru».

О переговорах

Во время брифинга пресс-секретарь Владимира Путина рассказал, что российская делегация отправляется в Стамбул, где должен пройти второй раунд прямых переговоров с представителями Украины.

«Сегодня я вам хотел сообщить, что наша делегация, российская делегация переговорщиков отправляется в Стамбул. И будет готова с утра в понедельник к продолжению переговоров, ко второму раунду переговоров», — отметил Песков.

По его словам, Россия надеется на обсуждение меморандумов, содержащих условия для прекращения огня.

«Разумеется, ничего обнародоваться не будет. Это не может быть обнародовано», — объяснил представитель Кремля.

Журналисты поинтересовались у него, готова ли Россия обсуждать будущее региональной безопасности с европейцами. Песков ответил, что так или иначе, это «нужно обсуждать с европейцами, без этого не обойтись».

«Но применительно к понедельнику, в Стамбуле мы говорим именно о прямых российско-украинских переговорах», — рассказал пресс-секретарь главы государства.

Спросили его и о перспективах возобновления черноморской инициативы .

«В настоящий момент все сконцентрировались на прямых российско-украинских переговорах. Вырабатывается перечень условий, будет согласовываться перечень условий для временного перемирия, и, таким образом, безопасность судоходства в Черном море так или иначе станет составной частью вероятных будущих пониманий», — резюмировал Песков.

Как рассказал несколько дней назад глава МИД Сергей Лавров, условия для возобновления прямых российско-украинских переговоров удалось создать при поддержке США, Турции и Саудовской Аравии. Россия, о чем договорились 16 мая во время первой встречи в Стамбуле, разработала меморандум, излагающий позицию по всем аспектам преодоления первопричин кризиса.

«Наша делегация во главе с В.Р. Мединским готова представить этот меморандум делегации Украины и дать необходимые пояснения в ходе второго раунда возобновленных прямых переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня», — заявил министр иностранных дел.

Лавров добавил: Россия рассчитывает, что все заинтересованные в успехе мирного процесса поддержат проведение нового раунда прямых переговоров в Стамбуле.

Меморандум определит российскую позицию по принципам урегулирования, срокам возможного заключения мирного соглашения и потенциального прекращения огня, уточняла официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Рассчитываем, что украинская сторона направит нам свои наработки одновременно с получением российского документа», — отмечала она.

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Глава МИД Украины Андрей Сибига подтвердил заинтересованность в проведении второго раунда переговоров с Россией. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина готова направить делегацию в Стамбул.

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О НАТО и отношениях с США

В России рады, что слова президента Владимира Путина о недопустимости расширения НАТО на восток нашли понимание, в частности, в США, заявил Дмитрий Песков.

«Президент Путин последовательно до своих собеседников, в том числе и до американских представителей, доводит нашу позицию о недопустимости расширения НАТО на восток с точки зрения стратегических интересов Российской Федерации. Мы рады, что эти разъяснения президента находят свое понимание, в том числе и в Вашингтоне», — объяснил он и добавил, что «это весьма импонирует нам с точки зрения этой посреднической роли, которую Вашингтон продолжает» .

Ранее спецпредставитель президента США Кит Келлог назвал обоснованной обеспокоенность России в связи с расширением альянса на восток. Чиновник отметил: НАТО может прекратить принимать в состав восточноевропейские страны, а Штаты понимают, что для России это вопрос собственной безопасности.

Песков же подчеркнул, что Россия не намерена через СМИ обмениваться подробностями договоренностей, касающихся в том числе нерасширения Североатлантического альянса на восток.

«Считаем, необходимо делать это в ходе закрытых контактов», — высказался представитель Кремля.

Первые за три года прямые российско-украинские переговоры прошли 16 мая в Стамбуле, их провели по инициативе президента Владимира Путина. Встреча продлилась около двух часов, по ее итогам стороны договорились обменяться пленными в формате «1000 на 1000» и представить планы по прекращению огня.