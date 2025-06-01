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В МИД РФ обвинили Украину в «раскачивании ситуации» перед переговорами

Посол Мирошник: Киев раскачивает ситуацию в преддверии встречи в Стамбуле
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Нина Зотина/РИА Новости

Киев «раскачивает ситуацию» в преддверии второго раунда переговоров в Стамбуле. Об этом в эфире телеканала «Соловьев Live» заявил посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник.

Он рассказал, что Москва выполнила достигнутые в ходе диалога договоренности и подготовила меморандум об условиях прекращения огня.

«А что мы сейчас видим с другой стороны? С другой стороны почти неделю идут на такое «брожение». То время не такое, то «почему не передали [меморандум], почему не отдали, чего вы ждете?» Просто эмоциональное напряжение, просто раскачивание ситуации», — отметил дипломат, комментируя последние действия Украины.

По его словам, если бы страна действительно была настроена на поиск мирного пути урегулирования конфликта, она не позволяла бы себе подобных действий. Как сказал Мирошник, Киев своими провокациями пытается сорвать переговоры в Стамбуле и в то же время нарушает нормы международного гуманитарного права.

31 мая в Брянской области произошло обрушение автомобильного моста. Переправа рухнула на проезжавший под ней пассажирский поезд, в результате чего пострадал 71 человек. Еще семь граждан спасти не удалось. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что объект был подорван.

В ночь на 1 июня похожая ситуация произошла в Курской области. Здесь в результате подрыва обрушился железнодорожный мост, по которому двигался грузовой локомотив. Состав рухнул на расположенную под переправой автомобильную трассу, пострадали три человека — машинист и два его помощника.

Ранее МЧС РФ опубликовало кадры аварийно-спасательных работ на месте обрушения моста в Брянской области.

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