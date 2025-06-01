Названа возможная причина обрушения железнодорожного моста под Курском

Причиной обрушения железнодорожного моста в Курской области мог стать подрыв опор. Об этом сообщил Telegram-канал 112 со ссылкой на источник.

Из материала следует, что всего злоумышленники заложили два взрывных устройства. Одно из них прикрепили к опоре, а второе разместили под железнодорожным полотном на расстоянии 30 метров до начала переправы.

«В результате, один из пролетов рухнул на автодорогу. К счастью, машин не было», — говорится в публикации.

По информации журналистов, передняя часть двигавшегося по мосту локомотива упала на трассу. Другая его часть, в свою очередь, повисла над провалом.

«Пострадали трое — машинист Евгений И. и два его помощника Антон П. и Олег Ц. Все они в состоянии средней степени тяжести», — подчеркивается в тексте.

В нем уточняется, что всего в составе было 100 грузовых вагонов. Три из них во время происшествия сошли с рельсов.

Обрушение железнодорожного моста на 48-м км трассы Тросна — Калиновка в Курской области произошло в ночь на 1 июня. В тот момент по нему двигался грузовой локомотив, который рухнул на находящуюся под переправой автомобильную дорогу. Как рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн, на месте происшествия загорелся тепловоз. Но огнеборцам удалось оперативно потушить пожар.

31 мая в Брянской области обрушился автомобильный мост, под которым проезжал пассажирский поезд. В результате пострадали 69 человек, включая троих детей. Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что переправа была подорвана.

Ранее глава Брянской области назвал число госпитализированных после обрушения моста граждан.