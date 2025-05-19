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В Верховной раде заявили о превращении Украины в концлагерь

Депутат Рады Гончаренко сравнил Украину с концлагерем из-за силовой мобилизации
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Global Look Press

Глава Украины Владимир Зеленский превратил страну в концлагерь, где сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, военных комиссариатов) применяют насилие по отношению к обычным гражданам. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

По его словам, еще в 2022 году жители Украины были готовы сами платить деньги, чтобы попасть на службу в армию. Однако теперь представители ТЦК буквально расправляются с людьми, которые «просто идут по улице».

«Мобилизацию сорвал верховный комиссар — Зеленский. Именно он превратил страну в концлагерь. <...> Когда людей бьют, калечат, ловят — это не о государстве, это о концлагере», — подчеркнул парламентарий.

11 мая украинское издание «Страна.ua» опубликовало видео из Харькова, на котором запечатлено, как сотрудник военного комиссариата дважды бьет молодого мужчину в живот. На кадрах видно, что в это время другой представитель ТЦК проверяет документы гражданина. При этом поблизости нет ни одного правоохранителя.

Позже ситуацию прокомментировали в Харьковском областном территориальном центре комплектования. Там заявили, что конфликт произошел из-за «провокационных действий со стороны гражданина», и пообещали расследовать инцидент.

Ранее на Украине призвали ввести срочную службу для женщин.

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