В Кремле рассказали о подготовке к возможной встрече Путина и Зеленского

Президент России Владимир Путин говорил, что он согласен на контакты на высшем уровне с украинской стороной, они востребованы. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами.

Представитель Кремля подчеркнул, что эти переговоры должны быть хорошо подготовлены, а также должен быть достигнут результат на встрече делегаций России и Украины в Стамбуле.

«Если такой результат, и, когда будет достигнут, может зайти разговор о контактах на высшем уровне», — уточнил Песков.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский.

В ходе переговоров стороны договорились обменяться планами по прекращению огня, осуществить обмен пленными военнослужащими в формате «1000 на 1000» и обсудили возможную встречу глав двух государств. 25 мая страны завершили обмен пленными.

28 мая главы российской и украинской делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров совершили телефонный разговор и обсудили место и время встречи сторон для обмена меморандумами, в которых Москва и Киев изложат свое видение условий для прекращения боевых действий. Глава МИД РФ Сергей Лавров уточнил, что Россия готова провести второй раунд переговоров в Стамбуле в понедельник, 2 июня. Украинская делегация своего ответа пока не дала. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Турции заявили о готовности принять новый раунд переговоров России и Украины.