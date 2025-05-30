Турция готова принять новый раунд переговоров России и Украины

Фидан: Турция ведет консультации с Украиной по переговорам 2 июня в Стамбуле

Турция ведет консультации с Украиной по переговорам 2 июня в Стамбуле, о готовности к которым заявила Россия. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, передает РИА Новости.

Он добавил, что Турция хочет развить достигнутый на переговорах 16 мая импульс. Турецкая сторона готова принять новый раунд переговоров по Украине, добавил глава МИД.

«Мы приближаемся к критической точке в войне на Украине. Переговоры в Стамбуле 16 мая стали новым началом дипломатического урегулирования в Украине», — сказал Фидан.

28 мая главы российской и украинской делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров поговорили по телефону и обсудили место и время встречи сторон для обмена меморандумами, в которых Москва и Киев изложат свое видение условий для прекращения боевых действий. Глава МИД РФ Сергей Лавров уточнил, что Россия готова провести второй раунд переговоров в Стамбуле в понедельник, 2 июня. Украинская делегация своего ответа пока не дала. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог назвал цели Москвы и Киева на предстоящем раунде переговоров.