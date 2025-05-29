В Совфеде рассказали, чего ждет Россия от завершения конфликта на Украине

Председатель комитета СФ по международным делам Григорий Карасин в интервью ТАСС заявил, что России нужны стратегическая стабильность и нейтральный статус Украины.

«Мы хотим ... прежде всего стабильности для себя, стратегической, долгосрочной, мы не хотим, чтобы НАТО приближалось к нашим границам вплотную, мы хотим нейтральной Украины», — отметил Карасин.

Он пояснил, что даже вокруг переговоров в Стамбуле «идет большая игра», но российская сторона терпелива.

До этого журналист из Кипра Алекс Христофору заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский хочет провести трехстороннюю встречу с лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, чтобы легитимизировать свою власть.

По его словам, встреча с Путиным в присутствии Трампа будет означать, что Россия признает президентство Зеленского. Христофору считает, что таким образом украинский политик хочет доказать всему миру, что он — лучший вариант для Украины «с выборами или без них».

Ранее в Раде рассказали, почему Зеленский хочет встретиться с Путиным.