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На Западе раскрыли мотивы Зеленского, настаивающего на встрече с Путиным

Христофору: Зеленский хочет встретиться с Путиным, чтобы легитимизировать власть
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РИА Новости/AP

Президент Украины Владимир Зеленский хочет провести трехстороннюю встречу с лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, чтобы легитимизировать свою власть. Таким мнением поделился журналист из Кипра Алекс Христофору в соцсети Х.

«Одна из возможных причин — это дает Зеленскому реальную легитимность», — написал журналист.

По его словам, встреча с Путиным в присутствии Трампа будет означать, что Россия признает президентство Зеленского. Христофору считает, что таким образом украинский политик хочет доказать всему миру, что он — лучший вариант для Украины «с выборами или без них».

28 мая Зеленский предложил провести трехстороннюю встречу с Путиным и Трампом. По его словам, Украина готова к любому формату переговоров как на техническом, так и на уровне руководителей государств.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что встреча Путина с Зеленским и Трампом возможна, но только после достижения договоренностей по урегулированию конфликта на уровне делегаций.

Ранее в Раде рассказали, почему Зеленский хочет встретиться с Путиным.

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