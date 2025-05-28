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В Раде рассказали, почему Зеленский хочет встретиться с Путиным

Депутат Рады Дмитрук: Зеленский хочет встречи с Путиным ради иллюзии значимости
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РИА Новости/AP

Президент Украины Владимир Зеленский пытается добиться встречи с президентом России Владимиром Путиным, чтобы поддерживать иллюзию своей важности. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

Парламентарий отметил, что Путин является легитимным главой государства и одним из ключевых мировых лидеров, поэтому встречаться с Зеленским «ему попросту незачем».

«Зеленский продвигает эту идею только для того, чтобы поддерживать иллюзию своей значимости, отвлекая внимание от полного краха и потери контроля внутри страны», - написал Дмитрук.

Политик добавил, что встреча Путина и Зеленского маловероятна, поскольку президентские полномочия последнего истекли в мае прошлого года, и он выступает лишь в качестве инструмента, используемого внешними игроками.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский.

В ходе переговоров стороны договорились обменяться планами по прекращению огня, осуществить обмен пленными военнослужащими в формате «1000 на 1000» и обсудили возможную встречу глав двух государств. 25 мая страны завершили обмен пленными.

Ранее в Кремле оценили перспективы второго раунда переговоров с Украиной.

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