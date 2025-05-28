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В Кремле оценили перспективы второго раунда переговоров с Украиной

Песков: встреча Путина с Зеленским возможна, позиция РФ неизменна
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Murat Gok/AP

Российская сторона не меняла позицию по вопросу проведения второго раунда переговоров с Украиной, однако подобные контакты возможны после договоренности делегаций. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Так он отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности к встрече с российским лидером Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом.

«Скоро станут известны проекты меморандумов, которые с двух сторон предоставлены, речь зайдет о след раунде переговоров», — заявил Песков.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров высказался о новом раунде переговоров между Москвой и Киевом. Министр уточнил, что в ближайшее время о нем будет объявлено. Россия намерена настаивать на отмене дискриминационных законов по ограничению использования русского языка на Украине.

28 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Швейцария рассматривается в качестве места для продолжения переговоров с Россией.

Ранее в МИД рассказали, когда РФ передаст Украине меморандум по урегулированию.

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Переговоры о мире на Украине
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