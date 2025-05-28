Стало известно о визите главы МИД Турции в Киев

РИА: глава МИД Турции Фидан приедет в Киев 29-30 мая и встретится с Зеленским

Глава МИД Турции Хакан Фидан 29-30 мая посетит Киев и встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

«‎Визит господина министра в Украину ожидается 29-30 мая. Планируется, что он проведет ряд переговоров, в том числе с Владимиром Зеленским»‎, — сказали агентству.

Накануне Фидан на пресс-конференции со своим российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что Турция готова оказать всевозможную поддержку урегулированию на Украине.

Глава турецкого МИД также отметил, что на состоявшейся 26 мая встрече с президентом России Владимиром Путиным обсудил ряд волнующих Турцию тем в контексте российско-украинского конфликта. Анкара передала российской стороне свою просьбу о проведении дальнейших встреч России и Украины в Турции, добавил Фидан.

27 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с турецким коллегой заявил, что Россия ценит те возможности, которые Турция предоставила для российско-украинских переговоров, прошедших в Стамбуле 16 мая.

Ранее сообщалось, что Фидан обсудил с Путиным развитие событий вокруг Украины.