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В Турции выразили готовность помочь урегулированию конфликта на Украине

Фидан: Турция готова внести любой вклад в урегулирование конфликта на Украине
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МИД России

Турция готова оказать всевозможную поддержку урегулированию на Украине. Об этом заявил турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан на пресс-конференции со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, передает ТАСС.

Он рассказал, что в ходе контактов с российским руководством «дал понять, что [в Анкаре] готовы внести любой вклад на этом направлении».

Глава турецкого МИД также отметил, что на состоявшейся 26 мая встрече с президентом России Владимиром Путиным обсудил ряд волнующих Турцию тем в контексте российско-украинского конфликта.

Анкара передала российской стороне свою просьбу о проведении дальнейших встреч России и Украины в Турции, добавил Фидан.

27 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с турецким коллегой заявил, что Россия ценит те возможности, которые Турция предоставила для российско-украинских переговоров, прошедших в Стамбуле 16 мая.

Ранее сообщалось, что Фидан обсудил с Путиным развитие событий вокруг Украины.

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