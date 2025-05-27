Лавров поблагодарил Турцию за предоставление площадки для переговоров России и Украины

Лавров: РФ ценит возможности, предоставленные Турцией для переговоров в Стамбуле

Россия ценит те возможности, которые Турция предоставила для российско-украинских переговоров, прошедших в Стамбуле 16 мая. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с турецким коллегой Хаканом Фиданом в Москве, передает ТАСС.

Российский дипломат напомнил, что 26 мая президент РФ Владимир Путин заявил о том же.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский.

В ходе переговоров стороны договорились обменяться планами по прекращению огня, осуществить обмен пленными военнослужащими в формате «1000 на 1000» и обсудили возможную встречу глав двух государств.

25 мая в Минобороны РФ заявили, что Россия и Украина завершили обмен пленными по формуле «1000 на 1000».

Ранее Лавров назвал Зеленского неадекватным руководителем.