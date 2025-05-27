В Турции отметили важность выбора Россией Стамбула для переговоров с Украиной

Фидан: выбор Стамбула для переговоров говорит о хорошем отношении РФ к Турции

Выбор Россией Стамбула в качестве переговорной площадки с Украиной свидетельствует о том, что Москва придает большое значение отношениям с Турцией. Об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан, пишет ТАСС.

«Выбор Россией Стамбула в качестве площадки для непосредственного переговорного процесса с Украиной дает нам возможность сказать, что она (Россия. — «Газета.Ru») придает большое значение нашим отношениям», — сказал министр иностранных дел Турции.

Фидан находится в Москве с двухдневным визитом по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова.

26 мая турецкий министр встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле и обсудил с ним развитие событий вокруг конфликта на Украине после переговоров в Стамбуле 16 мая.

Кроме того, Фидан и Путин обсудили усилия стран по прекращению огня и обговорили вопросы в области экономики и энергетики Турции и России.

В этот же день Фидан провел встречу с помощником президента РФ Владимиром Мединским, который возглавлял российскую делегацию на переговорах в Стамбуле. Они обсудили переговорный процесс по Украине.

27 мая Фидан встретился с Лавровым. Основной темой их переговоров стало урегулирование конфликта на Украине, а также взаимоотношения Турции и РФ.

Ранее сообщалось, что глава МИД Турции Фидан отправится в Киев после переговоров в Москве.