В Турции отметили важность выбора Россией Стамбула для переговоров с Украиной

Выбор Россией Стамбула в качестве переговорной площадки с Украиной свидетельствует о том, что Москва придает большое значение отношениям с Турцией. Об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан, пишет ТАСС.
«Выбор Россией Стамбула в качестве площадки для непосредственного переговорного процесса с Украиной дает нам возможность сказать, что она (Россия. — «Газета.Ru») придает большое значение нашим отношениям», — сказал министр иностранных дел Турции.
Фидан находится в Москве с двухдневным визитом по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова.
26 мая турецкий министр встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле и обсудил с ним развитие событий вокруг конфликта на Украине после переговоров в Стамбуле 16 мая.
Кроме того, Фидан и Путин обсудили усилия стран по прекращению огня и обговорили вопросы в области экономики и энергетики Турции и России.
В этот же день Фидан провел встречу с помощником президента РФ Владимиром Мединским, который возглавлял российскую делегацию на переговорах в Стамбуле. Они обсудили переговорный процесс по Украине.
27 мая Фидан встретился с Лавровым. Основной темой их переговоров стало урегулирование конфликта на Украине, а также взаимоотношения Турции и РФ.
Ранее сообщалось, что глава МИД Турции Фидан отправится в Киев после переговоров в Москве.