В Турции анонсировали рабочую поездку главы МИД Фидана в РФ

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан планирует посетить РФ на следующей неделе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление турецкого внешнеполитического ведомства.

В сообщении уточняется, что дипломат будет находиться в Москве с 26 по 27 мая.

Он рассчитывает в рамках рабочей поездки провести встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и министром иностранных дел страны Сергеем Лавровым. Также Хакан Фидан надеется на беседы с российским министром обороны Андреем Белоусовым и помощником главы государства Владимиром Мединским, который возглавлял делегацию Москвы на переговорах с представителями Киева в Стамбуле.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры между российской и украинской делегациями. В том числе на встрече присутствовал Хакан Фидан, который в самом начале произнес вступительную речь.

После завершения переговоров Мединский заявил, что Москва «в целом удовлетворена» результатами беседы. Стороны выдвинули свои условия урегулирования конфликта на Украине, обсудили возможность организации встречи глав двух государств и договорились произвести обмен пленными по формуле «1000 на 1000».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался о роли республики в урегулировании конфликта на Украине.